Jazz in der Aula - Zydeco Anni & Swamp Cats

Eigene Songs, internationales Line-Up, voller Tourplan, begeistertes Publikum in ganz Europa - ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS ist Deutschlands Aushängeschild für die Cajun- und Zydecomusic aus Louisiana (USA).

Scharf gewürzt wie Jambalaya ist das neue Programm von ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS. Geschmackvoll, wie die Zutaten in der Küche von New Orleans, sind die eigenen Lieder im Stil von Cajun, Zydeco, Blues und Voodoo-Balladen zubereitet. Serviert mit humorvollen Anekdoten und Geschichten verspricht HOT 'N SPICY einen genussvollen Konzertabend. Anja Baldauf – ein Leben lang fest mit dem Akkordeon verbunden, versteht es wie keine andere, mit ihrem facettenreichen Spiel und den von ihr komponierten Songs auf ihrem Instrument Geschichten zu erzählen.

Kongenial ergänzt mit ausdrucksstarkem Gesang und den eigenen Texten von Frederic Berger an Waschbrett und Percussion. Der Soundkreateur Simon Seeleuther an Gitarre und Pedalsteel verleiht den Stücken die richtige Würze und Finesse, das tighte Spiel von Dennis Wendel an Bass und Stefan Baldauf am Schlagzeug bildet dazu die perfekte Grundlage für ein Menue erster Klasse.