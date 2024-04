Der Rausch kehrt zurück in die TauberPhilharmonie – ganz ohne Katergefahr!

Mit im Schnitt 120 Konzerten im Jahr ist die Jazzrausch Bigband eine der erfolgreichsten Big Bands der Welt. Auf ihren Konzerten in Europa, Amerika, Asien und Afrika bringt sie mit „Klanggewalt, Groove und enormer Bühnenpräsenz“ (FAZ) Jazzfans und Tanzwütige zusammen, wie wohl aktuell kein vergleichbares Ensemble – Groove mit Köpfchen, Elektro mit Gebläse, Jazz im Rausch.

Ob Bruckner, Beethoven oder Goethe: vor den Bearbeitungen des Kollektivs um Bandleader Roman Sladek und Arrangeur Leonhard Kuhn ist kein Klassiker sicher, und was die 20-köpfige Band in Sachen Party, Präsenz und Power auf die Bühne bringt, lässt Menschen von Nairobi bis New York in Extase tanzen. “Emergenz” heißt die aktuelle Platte – wir laden ein zu Tanz und Getöse!