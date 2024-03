JazzTime: Patrick Bebelaar - Solo- unplugged

Normalerweise ist es vor allem das Zusammenspiel, das den Pianisten und Komponisten Patrick Bebelaar mit international renommierten Musikern wie Herbert Joos, Michel Godard, Joe Fonda u.v.a.) auszeichnet.

Doch konzertiert er auch bereits seit 2000 immer wieder mit seinem Soloprogramm. Bebelaar, der für die Internationale Bachakademie und das Deutsche Literaturarchiv schrieb, spielt neben Eigenkompositionen auch Standards, die er eigens für diese Programm bearbeitet hat. Weltmusikalische Elemente treffen auf Jazz, Improvisiertes auf Notiertes und Freiheit auf Strenge. Der mit dem Jazzpreisträger Bande-Württemberg, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem Kritikerpreis des New-York-City-Jazz-Record-Magazin ausgezeichnete Pianist, bedient sich freizügig der gesamten Musikgeschichte und fusioniert alles in seinem extravertierten Klavierspiel.

Aktuell ist seine Soloaufnahme "How Insensitive", welche in der Schwäbisch Haller Hospitalkircheaufgenommen wurde, auf dem Label Jazz on Vinyl erschienen. Diese wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Jazzbar ist ab 18:30 Uhr geöffnet.