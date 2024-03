Das Paket - Theaterstück

Psychologin Emma wird nach einem Fachkongress in ihrem Hotelzimmer betäubt und vergewaltigt. Als Trophäe nimmt ihr Peiniger ihre Haare mit – nach demselben Muster wie der berüchtigte Serienmörder, den die Polizei seit Wochen sucht. „Der Friseur“ hinterlässt seine Opfer stets geschoren – aber auch tot. Warum hat Emma überlebt? Und wieso glaubt ihr niemand?

Als selbst ihr engstes Umfeld zu zweifeln beginnt, glaubt sie in jedem den Täter wiederzuerkennen … Sie verschanzt sich in ihrem Haus. Doch als eines Tages der Postbote sie bittet, ein Paket für einen unbekannten Nachbarn anzunehmen, läuft ihre Paranoia gefährlich aus dem Ruder … Das bekannte Berliner Kriminal Theater macht seit dem Jahr 2000 erfolgreich die Bühne zum Tatort und nimmt sich mit dem Thriller „Das Paket“ bereits das vierte Stück von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek vor – in der erfolgreich bewährten Regie des langjährigen Theater-Hausherrn persönlich, Wolfgang Rump