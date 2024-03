Gerd Dudenhöffer spielt beide

Heinz oder Hilde – das ist die Frage?

Gerd Dudenhöffer muss sich nicht entscheiden, denn er spielt beide. Als Darsteller und Autor ist die „Aufführung“ für ihn eine reizvolle Herausforderung, denn die beiden Charaktere können unterschiedlicher nicht sein. Dennoch sind sie sich so nahe, in einer Person vereint.

Für das Publikum wird es eine neue Erfahrung sein, beide Figuren so eng verwoben an einem Abend zu erleben.

Gerd Dudenhöffer lässt in seinem neuen Programm zwei Seiten derselben Medaille auf die Welt blicken – Mo so Mo so.

Fakten zum Künstler:

seit 1985 auf der Bühne mit seinen Bühnenprogrammen:

20 Bühnenprogramme und 1 Theaterstück

- 1992 – 2004 TV „Familie Heinz Becker“ mit 42 FolgenAuszeichnungen:

2015 Verleihung des Ehrenpreises des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkunstpreis 20152006 Preisträger Friedestrompreis2004 Preisträger Deutscher Comedy Preis1997 Preisträger Goldene Europa1996 Träger des Saarländischen Verdienstordens1994 Preisträger Telestar (heute: Deutscher Fernsehpreis)