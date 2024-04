Pegasus Spieleabend für Erwachsene ab 16 Jahren

Die Stadtbücherei lädt Spielbegeisterte zu einem Abend voller Spaß und Spannung ein. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren können fünf brandneue Spiele erleben und gemeinsam in die faszinierende Welt des Spieleverlags Pegasus eintauchen. Die Auswahl der Spiele für diesen besonderen Spieleabend umfasst "Chrono Cops – Einsteins Relativitätskrise", "Kissenschlacht um Mitternacht", "Sync or Swim", "The Vale of Eternity" und "Zilence". Jedes Spiel verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis und garantiert einen Abend voller Unterhaltung und Überraschungen. Der Pegasus Spieleabend bietet nicht nur die Gelegenheit, neue Spiele und neue Menschen kennenzulernen, sondern auch die Möglichkeit, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein „Freunde der Stadtbücherei Schorndorf e.V.“ statt.

Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung unter 07181/602-6006 gebeten.