Antoine, ein erfolgreicher Geschäftsmann, steht kurz vor der Hochzeit mit der High-Society-Lady Diane. Ihm ginge es gut, wenn nur seine Haushälterin nicht so renitent wäre. Neuerdings rechnet sie ihm vor, dass er 637-mal mehr verdiene als sie und will sich jeden Handgriff zusätzlich bezahlen lassen. Auch Diane strapaziert seine Nerven. Sie shoppt auf seine Kosten, bis die Kreditkarte qualmt, und wünscht sich zur Hochzeit ein altes Schloss.

Da spricht eines Tages sein Anwalt in einer delikaten Sache bei ihm vor. Antoines Jugendliebe Maryse hat sich bei ihm gemeldet und möchte sich scheiden lassen. Wie bitte? Scheiden lassen? Er habe doch nie geheiratet, protestiert Antoine. Doch dann dämmert es ihm: Vor 25 Jahren in dem indischen Ashram – er und Maryse waren sehr verliebt, aber auch sehr bekifft – da haben sie geheiratet. Aus Jux und ohne Konsequenzen, wie Antoine glaubt. Aber Maryse hat die Ehe für rechtsgültig erklären lassen. Das bedeutet, dass Antoine ihr im Falle einer Scheidung sein halbes Vermögen abtreten muss. Das darf nicht sein! Antoine muss seine Jugendliebe von seiner Mittellosigkeit überzeugen. Kurzerhand schickt er seine Haushälterin in den Urlaub und zieht in deren Sozialwohnung ein. Zusammen mit Diane, die krampfhaft versucht, ihre Ich-bin-was-Besseres-Attitüde loszuwerden. Aber die beiden haben weder mit dem ausgeprägten Helfersyndrom von Maryse, noch mit der Geschäftstüchtigkeit der Haushälterin gerechnet.

Nach der erfolgreichen Inszenierung von "Weinprobe für Anfänger" ist "Jugendliebe" die zweite Komödie von Ivan Calbérac, die im Theater Heilbronn auf die Bühne kommt. Wieder hat der Autor herrliche Charaktere mit Ecken und Kanten geschaffen und eine wunderbar absurde Geschichte entwickelt, die das Leben in seiner ganzen Unberechenbarkeit einfängt.