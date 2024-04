Kindertheater Doris Batzler: Der Buchstabendieb

Am Freitag, den 3. Mai gastiert das Kindertheater Doris Batzler um 15 Uhr in der Stadtbücherei Kalebskelter. Krimifans ab fünf Jahren können bei einem spannenden Theaterstück mitraten. Gespielt wird „Der Buchstabendieb“, ein Stück voll herrlicher Sprachspielereien. Mitten in einer wichtigen Rede verschwindet der Siegelring von König Rudolf mit dem königlichen „R“. Und als ob es damit nicht genug wäre, kann der König auch plötzlich kein „R“ mehr sprechen! Ein klarer Fall für Polly blitz, die Spezialistin für mysteriöse Kriminalfälle. Die Spuren führen sie zu rätselhaften Orten, sprechenden Buchstaben und einer Buchstabenhexe, die seltsamerweise im Suppentopf landete. Kein einfacher Fall für Polly Blitz – da braucht sie die Hilfe der jungen Zuschauer. Familien und Kinder ab 5 Jahren erwartet eine Stunde voller Fantasie, Spannung, Witz und Faszination. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule und dem Veranstaltungsring Metzingen unter dem Logo „Mekkis“ statt. Karten gibt es in der Stadtbücherei Kalebskelter und in der Volkshochschule Metzingen.