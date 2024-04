Klassische indische Musik Bansuri, Tabla

Paramananda Roy lernte das Flötenspiel von seinem Vater Pandit Gopal Roy. Als Student der ITC Sangeet Research Academy wurde er von Pandit Partha Chatterjee, Padma Bushan und Pandit Ajoy Chakraborty unterrichtet. Inzwischen unterrichtet er selbst an dieser Academy.

An der Rabindra Bharati University hat er seinen Master in Musik gemacht. Er ist anerkannter Künstler beim All India Radio. Regelmäßig arbeitet er für den ICCR (Indian Council for Cultural Relations). Er trat für das EZCC (Eastern Zonal Cultural Center), die Sangeet Natak Academy und viele andere Organisationen im ganzen Land auf. Ferner ist er Dozent für Instrumentalmusik an der Akademie für klassische und volkstümliche Künste, Kharagpur.