Klassische indische Musik Sarod und Tabla

Sougata Roy Chowdhury gilt als einer der talentiertesten Sarod-Spieler seiner Generation. Er wurde in einer bengalischen Künstlerfamilie geboren, sein Vater, Prof. Sarbari Roy Chowdhury, war ein bedeutender Bildhauer und auch ein großer Musikkenner. Seine Mutter, Smt. Ajanta Roy Chowdhury, ist eine indische klassische Sängerin der Agra Gharana.

Sougata begann im Alter von 10 Jahren seine Sarod-Ausbildung bei Ustad Dhyanesh Khan, dem Sohn der Sarod-Legende Ustad Ali Akbar Khan. Nach dem Tod seines Gurus setzte er sein Studium bei Dhyanesh Khans älterem Bruder, Ustad Aashish Khan, für einige Zeit fort und schließlich bei Pandit Santosh Banerjee, einem der Hauptschüler von Ustad Mohammed Dabir Khan, dem letzten Nachkommen der Familie Miyan Tansen. Pandit Santosh Banerjee hat ihn in verschiedenen Ragas und in der raffinierten Ästhetik der klassischen indischen Musik gründlich ausgebildet, was es Sougata ermöglicht hat, sich zu dem reifen Musiker zu entwickeln, der er heute ist.