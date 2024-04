Gismo Graf Trio feat. Cheyenne

Gypsy Jazz hat einen neuen Namen: Gismo Graf!

Der junge Gitarrist Gismo Graf kann inzwischen auf eine Karriere mit zahlreichen Konzerten und Tourneen weltweit, sowie bisher vier Albumproduktionen zurückblicken. Gismo Graf ist einer der jungen Wilden, die mit feinfühligem Respekt vor der Vergangenheit dem Gypsy-Jazz ein zeitgemäßes Gesicht geben. Er vereint Genres wie Jazz, Pop, Swing, Bossa Nova und trifft den zeitgenössischen Geschmack, nicht nur bei eingefleischten Jazzfans.

Zusammen mit Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf, Rhythmusgitarre sowie Gesang, arbeitet er – von ungebrochenem Drang nach Perfektion getrieben - kontinuierlich an neuem Material, sodass kein Konzert dem anderen gleicht. Verstärkt wird die Band durch Gismos jüngere Schwester, Cheyenne, welche immer öfter das Trio mit Ihrer schönen warmen Stimme zum Quartett macht. Das aktuelle Album "Moments with the Mouse" wurde 2022 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik im Bereich "Filmmusik“ nominiert.