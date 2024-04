Was haben die Handwerker in Calw in früheren Zeiten gemacht und wie haben sie gelebt? Was hat es mit dem Langen auf sich und wer ist eigentlich dieser Hermann Hesse? In Calw nehmen die Kleinen alles genau unter die Lupe und dürfen die Stadtführer nach Herzenslust mit Fragen löchern.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!