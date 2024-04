Kontemplative Abende

Etty Hillesum war eine jüdische Juristin, die in Auschwitz-Birkenau von den Nazis ermordet wurde. Ihr innerer Weg hin zu einem unerschütterlichen Gottvertrauen hielt sie in ihrem Tagebuch fest.

An drei Abenden stellt Pfarrer Rossnagel kurze Texte daraus vor und bietet den Meditierenden in einer Zeit der Stille die Möglichkeit, zu eben solchem Gottvertrauen zu finden. Dieser Übungsweg möchte ermutigen, in der Stille auf Gott zu hören, der zu jedem Menschen auf ganz eigene Weise spricht. Begleitet wird die kontemplative Zeit von Michael Saum an der Orgel.

Roland Rossnagel, Exerzitien- und Geistl. Begleiter, Dekan und Pfarrer am Deutschordensmünster in HN

Kirchenmusikdirektor Michael Saum