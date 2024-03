Konzert der Bläserphilharmonie Heilbronn

Die Bläserphilharmonie Heilbronn schließt seit 2003 eine Lücke in der Heilbronner Musikszene. Sie besteht aus engagierten Musikern, die es als ihre Aufgabe ansehen, unter professioneller Leitung anspruchsvolle Literatur der sinfonischen Bläsermusik in der Region und darüber hinaus bekannt zu machen.

Die Bläserphilharmonie Heilbronn findet sich regelmäßig zu Projekten zusammen, in denen vorrangig Originalwerke für Bläserorchester und Kammermusikensembles zum Klingen gebracht werden. Auftragskompositionen und deren Uraufführung sowie die Förderung junger talentierter Solisten aus der Region sollen dabei einen wesentlichen Bestandteil bilden.

Im Mai 2024 präsentiert die Bläserphilharmonie zwei Konzerte.

Mit Christoph Enzel (Saxophon) aus Berlin (gebürtig aus Schwaigern) wird ein außergewöhnlicher Solist mit der Bläserphilharmonie Heilbronn konzertieren. Das Concerto für Altsaxophon von David Maslanka ist sicherlich eines der eindrucksvollsten Solokonzerte mit Blasorchester. Abgerundet wird das Programm mit Fanfare & Funk aus der Feder des Schweizer Komponisten Oliver Waespi, der Ceremonial Fanfare von Johan de Meij ,Cruel Moon von John Mackey und der Star Wars Saga von John Williams.

Die Konzerte unter der Leitung von Marc Lange finden am 4. Mai 2024 um 19:30 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Heilbronn und am 5. Mai 2024 um 19 Uhr in der Kochana in Oedheim statt.