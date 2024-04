Handpan-Konzert

Das Duo Forest Flow, bestehend aus Sabine Behrendt und Johannes Vögele, kommt am Freitag, den 17.05.24 um 19.30 Uhr ins Wasserschloss und nimmt die Zuhörer in ihrem Programm „Rhythmus und Klangreisen“ mit auf eine bunte musikalische Exkursion.

Die sanften weichen Klangkreationen der beiden Handpans umschmeicheln die Ohren und laden ein zum Träumen… entwickeln sich doch wieder ins Rhythmische und zeigen die große Bandbreite dieses Instruments.

Die stimmungsvollen Eigenkompositionen von Sabine Behrendt werden einfühlsam von ihrem Mann Johannes Vögele mit Handpan, Cello, Didgeridoo u.a. Instrumenten begleitet. Navid Danafar, ein persischer Percussionist und Saitenvirtuose, bereichert als Gastmusiker das Programm mit Rahmentrommel und persischem Saiteninstrument.

„Ist die Musik von echtem Klang, so klingt die Seele mit!“ (unbekannter Autor) beschreibt wohl am ehesten, wie es dem Duo ForestFlow gelingt ihre Zuhörer in den Bann zu ziehen und einlädt sich zurückzulehnen und sich in die Welt der sphärischen und rhythmischen Klangbilder fallen zu lassen.

Die Handpan wurde im Jahr 2000 in der Schweiz erfunden, inspiriert von der karibischen Steeldrum. Zwei Klangschalen mit Tonfeldern wurden zusammengefügt und sind mit den Händen spielbar, verbinden so Rhythmus mit Melodie. Das relativ junge Instrument eroberte in kurzer Zeit die ganze Welt.