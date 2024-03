Krimi-Dinner: Mord in der Abtei Benifizius

Mord in der Abteil Benifizius, Klosterkrimi in 5 Akten von Werner R. Gawlik.

Auf alle Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln und dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner zu genießen, wartet im historischen Ambiente der Burg Wertheim ein spannender und genussvoller Abend.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Abtei Benifizius lädt Abt Magnus die Bevölkerung zu einem „geistlichen Dinner“ in die Abtei ein. Anlass ist das 900-jährige Bestehen der Abtei. Unterstützt in der Organisation wird der Abt von Bruder Anselm und vom Cellerar Pater Benedikt, der in seiner eng bemessenen Freizeit gerne Kriminalromane liest und auch schon an der Aufklärung von Kriminalfällen in der Region beigetragen hat.

Doch das Kloster birgt ein Geheimnis. Dem Geheimnis auf der Spur ist die Journalistin Judith Jäger, die das öffentliche Dinner in der Abtei zum Anlass nimmt, um in der sonst vor der Öffentlichkeit verschlossenen Abtei zu recherchieren und eventuell mehr über das Geheimnis zu erfahren. Und auch die politisch und wirtschaftlich Wichtigen kommen: die Bürgermeisterin Barbara Braun und der Bankier Xaver Hinteregger. Bruder Anselm und der Cellerar Benedikt befinden sich in anregenden Gesprächen mit den beiden. Da passiert ein Mord. In den heiligen Räumen der Abtei ist so etwas in den letzten 900 Jahren noch nicht passiert. Umso größer ist natürlich die Aufregung aller.

Da taucht plötzlich auch noch die Kommissarin Kerstin Krug auf. Sie deckt merkwürdige Zusammenhänge auf, und plötzlich gibt es zahlreiche Verdächtige im Saal, alle natürlich mit den unterschiedlichsten Motiven: Wird es Kerstin Krug gelingen, den Täter dingfest zu machen oder wird der Hobby-Kriminologe Pater Benedikt den Fall aufklären oder wird die Journalistin Judith Jäger das Geheimnis lüften? Werden noch weitere Morde geschehen? Die geladenen Gäste müssen dringend mithelfen den Fall aufzuklären.