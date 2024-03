Die Teilnehmer:innen der Veranstaltung erhalten eine Einführung in die Bildbeschreibung. Im Anschluss an die praktische Anleitung wollen wir uns im lockeren Gespräch dem Kunstobjekt nähern. Wer möchte, darf sich am Original probieren. Ein kreatives pluralistisches Zusammensein vor und mit den Kunstwerken des Diözesanmuseums.

Alle Vorträge und Führungen mit Voranmeldung.

Bitte nutzen Sie hierfür die Homepage des

Diözesanmuseums:

dioezesanmuseum-rottenburg.de