Jazz-Matinée der Musikschule

Die jugendlichen bis erwachsenen Bandmitglieder spielen alles vom Jazz-Standard Duke Ellingtons bis zum Rock-Klassiker von den Red Hot Chili Peppers, manchmal im Original-Stil,

manchmal in neuen, eigenen Arrangements. Die Recoveries sind eine gestandene Band mit großem Repertoire. Die Fusion-Band um den charismatischen Sänger Tim Orthwein spielen Songs u.a. von The Police, Britney Spears und Justin Timberlake. Die Rockband orientiert sich an Klassikern der Rock-Pop-Geschichte, oft in neuen Arrangements. Die „Crew“ - immer gut für kreative Bandarbeit und besonderen Stil – arbeitet z. Z. an Ethnostücken, Popsongs und Jazztunes. Die Bigband, gestählt an einigen kleineren Auftritten, mittlerweile 2 Schlosshofkonzerten und seit neuestem der Tübinger Bigband-Night hat jetzt neue Stücke im Repertoire. Erstmals mit dabei ist der Jazz-Chor. Und wem das noch nicht reicht: vielleicht werden auch die Bandleiter*innen noch das eine oder andere musikalische Bonbon beisteuern.