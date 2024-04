Lagerfeuerabend mit Wolftale

Einfühlsame Neuinterpretationen und charmante Eigenkompositionen mit Lagerfeuercharakter.

"Wolftale", das sind Caro Saia und Michael Eiden, haben sich ein Repertoire aufgebaut, welches aus einer Mischung aus eigenen Songs besteht sowie auch aus Cover-Versionen von nicht ganz so geläufigen Stücken, die in keinem Radio oder keiner Playliste rauf- und runtergespielt werden, sondern eher als eine Auswahl aus der Schatzkammer der internationalen Singer-Songwriter-Szene betrachtet werden können.

Die beiden Musiker ergänzen sich mit ihren Gitarren und mit ihren markanten Stimmen; instrumentell sorgt Saia für die Struktur und den Rhythmus, während Eiden immer wieder Soli und Zwischenspiele einstreut. Der damit unterlegte zweistimmige Gesang überzeugt – besonders dann, wenn Saia ihren Stimmfarbenkasten aufmacht und mit den Schattierungen ihrer Stimme den Songs ein ganz besonderes, eigenes Make-Up auflegt.

Lassen Sie sich von "Wolftale" in mondhelle Nächte am Lagerfeuer entführen und genießen Sie pure, handgemachte Musik aus Folk, Rock, Pop und Blues. Freuen Sie sich auf einen Konzertabend mit eigenen Songs und ganz individuell interpretierten, ausgewählten Stücken von Amy Winehouse, Neil Young, Jennifer Rostock, Friedrich Holländer, The Beatles und vielen anderen mehr.