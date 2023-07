Heilbronn wird bald Gastgeber des Wertwiesen parkrun in Deutschland sein.

Die Eröffnung des Wertwiesen parkrun findet am 15. Juli um 9 Uhr mit dem Start, und danach jeden Samstag zur gleichen Zeit statt. Um dabei zu sein, müssen sich die Teilnehmer nur einmalig kostenlos registrieren unter www.parkrun.com.de/wertwiesen

parkrun ist die größte Bewegung für körperliche Aktivität weltweit, mit über 6 Millionen registrierten Menschen und über 350.000 Teilnehmern pro Woche. Ein parkrun ist eine kostenlose, wöchentliche Veranstaltung mit Zeitnahme zum Laufen, Joggen oder Walken einer 5-km-Distanz mit anderen, die an fast 2.000 Orten in 21 Ländern auf der ganzen Welt organisiert wird. Sie finden in Parks, entlang von Promenaden, auf Waldwegen statt – überall dort, wo es in der Gegend einen geeigneten Standort gibt.

parkrun wurde 2004 in Bushy Park, London, von Paul Sinton-Hewitt mit 13 Läufern und 5 Freiwilligen ins Leben gerufen. Von Anfang an ging es dabei sowohl um soziale Kontakte, die Menschen zusammenzubringen, als auch um körperliche Aktivität.

Nach jedem parkrun werden die Teilnehmer dazu ermutigt, in ein lokales Café zu gehen oder einen Tee oder Kaffee direkt nach dem Lauf zu trinken, um mit anderen in Gespräch zu kommen. Denn bei parkrun dreht sich alles um Gemeinschaft und Inklusion. Dabei spielt es keine Rolle, wie schnell die Teilnehmer sind. Sie werden ermutigt, in Begleitung von Freunden, Familien, Kindern oder sogar Hunden zu laufen, zu joggen, spazieren zu gehen oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Es ist jeder willkommen, vom Spitzenläufer bis zum Jogger oder Walker – gleich welchen Alters. Die Teilnahme ist kostenlos.