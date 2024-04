Was ist nur mit Lieselotte los? Heute hat sie so gar keine Lust mitzumachen. Noch nicht mal bei ihren Lieblingsspielen. Jeder Versuch, sie aufzumuntern, scheitert. Was kann sie nur wieder fröhlich machen? Nach dem Vorlesen darf sich jedes Kind eine Basteltüte mit Anleitung mitnehmen und zuhause basteln.

Ab 4 Jahren. Ohne Anmeldung.