Am 11. Mai 2024 findet der Gratis Kids Comic Tag statt – dieses Jahr beteiligt sich die Stadtbibliothek Sindelfingen erstmals an der Aktion! Die beteiligten Comic-Verlage produzieren eigens für diesen Tag Comic-Hefte, die in den teilnehmenden Läden und Bibliotheken gratis erhältlich sind. Eine kunterbunte Auswahl von 21 Comics – von Superhelden, franko-belgische Abenteuern, über bekannte Figuren aus dem Disney-Universum bis hin zu ganz neuen Independent Comic-Figuren – erwartet euch. Und auch wenn im Mittelpunkt dieses Mal Kinder-Comics stehen, so dürfen natürlich auch junge und junggebliebene Leserinnen und Leser die Gratis-Comics abstauben – pro Person dürfen in der Stadtbibliothek Sindelfingen bis zu drei Comics ausgesucht werden.