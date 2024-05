Auf den Spuren von Hermann Hesse

Calw als Geburts- und Heimatstadt Hermann Hesses hat den Nobelpreisträger und seine Erzählungen nachhaltig geprägt. Noch heute

erinnern viele Gebäude an die Schauplätze seiner weit über die Grenzen Deutschlands bekannten Werke. Begeben Sie sich mit unseren Führern auf die Spuren seines Lebens und Schaffens in Calw und besuchen Sie die Orte, die der Schriftsteller in seinen Erzählungen so unnachahmlich beschrieben hat. Sicher können Sie nachvollziehen, warum Hesse die Stadt an der Nagold einst als „die schönste Stadt von allen“ bezeichnete. Die öffentliche Führung berechtigt zum kostenlosen Besuch des prachtvollen Palais Vischer, dem heutigen Museum der Stadt, erbaut im prachtvollen Stil Louis XVI.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!