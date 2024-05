Back to the Club!

Wir freuen uns, dass die Soul Explosion mit dem White Noise wieder einen Club gefunden hat, in dem wir regelmässig die funky beats und heavy boogaloo Tracks in Club relevanter Form dem tollen Stuttgarter Publikum zum abtanzen bieten können. Wer hier ausgelutschte Soul Hits erwartet, ist falsch. Bass und Groove, funky Tracks und deep Soul bilden das Fundament der Soul Explosion, gespielt von original Vinyl, ohne Kompromisse. Auch aus Westafrika werden immer wieder 100 % tanzbare “rare groove” Tracks eingebaut und bereichern das Set des Berliner Dj “King Dynamite” , der regelmässig das eiserne Pferd sattelt und ganz klimaneutral und gerne nach Stuttgart reist.Wir sind selbstverständlich für alle offen und freuen uns über absolute Diversität. Und unnötig zu sagen eigentlich, haben Rassismus und Sexismus bei uns keinen Platz! Feel the Night , right on! (Carleen & the groovers - right on)

Zur Geschichte:

Die Soul Explosion startete in Berlin im Jahr 2000 mit regelmäßigen funky soul & boogaloo Partys. Im März 2006 dann fand die erste Soul Explosion im Stuttgarter Rocker 33 statt und lief dort 3 Jahre. Nach einigen Umwegen über die Wagenhallen, fand die Party dann im Bix Jazzclub wieder ein festes Zuhause. Die Partys dort blieben von 2010 bis zum Corona Lockdown 2020 eine feste und wichtige Institution im Stuttgarter Nachtleben. Seit 17 Jahren findet die Soul Explosion in Stuttgart statt und bildet somit ein Clubphänomen abseits aller kurzlebigen Trends!

Dj King Dynamite mixt die Musik, die hauptsächlich zwischen 1966 und 1976 entstand von original vinyl, meist 45s. Gängige Soul Hits finden wenig Zugang zu seiner Liste, denn viel spannender wird es bei unbekannten Tracks, die dafür die Tanzfläche zum beben bringen. Deep Funk führt in eine vergangene Welt, die berührt oder auch mit ungestühmer Wildheit für extatische Zuckungen auf der Tanzfläche sorgt. Hier bleibt garantiert kein Tanzbein still und kein Hemd trocken. Komplettiert wird das Set mit "boogaloo" - Tracks, die von lateinamerikanischen Einwanderern vor allem in New York gespielt wurden. Auch aus Westafrika werden einige richtig heisse Nummern in das Set gemischt.