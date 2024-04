Mad Monkey Room - Mad Monkey Room on Tour

Der Berliner Mad Monkey Room steht für 100 Prozent Stand-Up-Kultur! Seit 2017 ist er das Zentrum der Berliner Comedy Szene: Sieben Tage die Woche dreht sich alles ausschließlich um Stand-Up-Comedy. Zwei Räume ermöglichen bis zu sechs Shows an einem Abend, von Open Mics über Mix Shows bis hin zu Soloprogrammen – ein Konzept nach US-amerikanischem Vorbild, das so in Deutschland bis jetzt einmalig ist.Hier gehen Newcomer ihre ersten Schritte, erfahrene Stand-Up-Comedians feilen an ihren neuen Jokes und auch deutschlandweit bekannte Stars der Szene schauen regelmäßig vorbei.

2023 geht der Club erstmals auf Tour und bringt die neue Berliner Comedy Szene in alle Teile Deutschlands.

An jedem Abend treten 5 Comediennes in wechselnder Besetzung auf.

Host: Jonas Imam

mit Helene Bockhorst, Fabio Landert, Simon Pearce, Nina Böhm und Stephan Scheerer