In diesem Jahr wird am Dienstag, 30. April, wieder feierlich ein Maibaum in Binau aufgestellt. Ab 17 Uhr ist die Bevölkerung hierzu auf den alten Dorfplatz eingeladen.

Die Veranstaltung wird vom Heimat- und Verkehrsverein organisiert. Für das leibliche Wohl wird wieder mit Wurst und Kochkäse gesorgt sein. Für alle Durstigen wird Cola, Fanta, Wein und Bier ausgeschenkt.