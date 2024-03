Am 1. Mai findet in und um die Neckarhalle in Neckargartach die Maifeier des Vereins der Freien Wähler Heilbronn statt.

Beginn ist um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Das Angebot zum Mittagessen sind 1/2 Hähnchen, Grill- und Currywurst jeweils mit Brötchen, dazu gibt es alkoholfreie und alkoholische Getränke. Angeboten wird auch Kaffee und Kuchen.