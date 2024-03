Ende des 13. Jahrhunderts will sich der Venezianer Marco Polo nach eigenen Angaben auf eine Reise in das Kaiserreich China begeben haben. Seine Reisebeschreibung, die er herausgegeben hat, erfreute sich schon in seiner Zeit einer großen Nachfrage, wurden aber als Roman und nicht als Tatsachenbericht gelesen. Erst im 15. Jh. beginnen Wissenschaftler seine Texte als wissenschaftliches Werk zu verstehen und nutzen sie als Quelle für eigene Theorien.