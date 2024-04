Martin Zingsheim - aber bitte mit ohne

‚Normale Milch‘ zu bestellen ist nicht mehr zeitgemäß. Dann schon eher lactosefreie Milch, Mandel- oder Hafermilch. Teilzeit-Asketen verzichten eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose oder Fructose, Religion und vor allem eine eigene Meinung.

Einfach loslassen. Auch Martin Zingsheim hat sich frei gemacht. Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. Relevanz braucht schließlich keine Requisiten.

Wenn Überflussgesellschaften Verzicht üben, ist das Leben voller Widersprüche. Zweitägige Fernreisen tritt so manche(r) nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten an und transportiert Wasser in Plastikflaschen dafür mit dem Elektrofahrrad. Martin findet in „aber bitte mit ohne“ gleich eine ganze Menge Wahnsinn, auf den jede(r) sofort verzichten könnte. Nur auf eines sollten Sie niemals verzichten: ins Kabarett zu gehen!

Martin Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter Comedian aus Köln, präsentiert sein Stand-up-Programm, in dem er wie kein Zweiter sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß.