Segway Weinberge, © Stuttgart-Marketing GmbH Weinbergrundfahrt mit dem Segway

Die Max-Eyth-See-Tour bietet auf unseren Segways facettenreiche Highlights von Stuttgart!

Vom philovelo-City-Store aus geht’s vorbei am Kunstmuseum und dem Neuen Schloss. Wir werfen einen Blick auf den Eckensee sowie dem Staatstheater, der Oper und dem Ballett Stuttgarts. Weiter führt die Tour vorbei am Wilhelmspalais Stuttgart, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, der Staatsgalerie und den Mineralbädern und folgt dann dem Neckar bis zum erlebnisreichen Max-Eyth-See.

Nach einer entspannenden Pause am Sandstrand fahren wir auf den Segways die Weinberge hinauf, über den Schnarrenberg zur Wetterstation und weiter zum Aussichtsturm Burgholzhof. Danach erklimmen wir einen weiteren kleinen Aussichtsberg, passieren das Museum am Löwentor und landen schließlich beim Einkaufszentrum „Milaneo“ / Mailänder Platz und der Bibliothek. Die abschließende Fahrt auf den Segways vorbei am Lindenmuseum, dem Stadtgarten an der Universität und der Börse Stuttgarts führt uns erholt und erfrischt zurück zum Ausgangspunkt.

Leistungen:

Kunstmuseum und neue Schloss

Eckensee und Staatstheater

Oper und Ballett Stuttgarts

Wilhelmspalais Stuttgart

Haus der Geschichte Baden Württemberg

Staatsgalerie und Mineralbäder

Max-Eyth-See u.v.m.

Wichtige Infos:

Diese Tour findet ab 4 Teilnehmern statt. Bitte 15 Minuten vor Tourbeginn am Treffpunkt sein.