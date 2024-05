We love cuban music! - Klaus Graf & Friends feat. Eva Leticia Padilla and Dany "Labana" Martinez

Eva Leticia Padilla - vocals/percussion

Dany „La Habana“ Martinez - vocals/guitar

Klaus Graf - saxophone/flute

Eva Leticia Padilla singt Jazz, Latin, Soul, Blues. Sie ist bekannt durch ihre Coaching- und Castingtätigkeiten im Rahmen von Star Search, Popstars und The Voice of Germany, sowie ihre Zusammenarbeit mit der Blue Man Group, Peter Maffay und Ray Wilson.

Dany „La Habana“ Martinez gehört seit vielen Jahren zu den führenden kubanischen Musikern. Er spielte u.a. mit den Afro-Cuban All Stars vom berühmten Buena Vista Social Club, ist Produzent von Lou Bega (Mister Mambo No.5!). Aktuell ist er immer wieder bei Konzerten der afghanischen Sängerin Aryana Sayeed zu hören.

Klaus Graf schätzt lateinamerikanische Musik nicht nur durch seine Mitwirkung in der internationalen Band Salsafuerte. Er ist seit vielen Jahren Saxophonist in der SWR Big Band und als Professor für Jazz-Saxophon an der Musikhochschule in Nürnberg tätig.

Alle sind langjährige Mitglieder der Soul Diamonds.