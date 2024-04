Moniseur Blake zu Diensten

Eigentlich wollte der Londoner Unternehmer Andrew Blake nur Urlaub in Frankreich machen, in der "Domai- ne de Beauvillier", wo er einst seine Frau Diana kennen- lernte. Der Empfang ist nicht sehr freundlich und statt als Gast findet er sich irrtümlich von der Hausherrin Nathalie Beauvillier als Butler auf Probe eingestellt. Gelangweilt von seinem Leben macht er mit. Bald ser- viert er unter der Aufsicht der Haushälterin und Köchin Odile der verwitweten Gutsherrin das Frühstück, be- antwortet ihre Post und macht sich nützlich. Als "Mon- sieur Blake zu Diensten" schafft er es, dass in diesen hochherrschaftlichen Mikrokosmos, zu dem auch das junge Hausmädchen Manon und der Gärtner Phillipe gehören, wieder frischer Wind und Lust am Leben ein- ziehen. Frei nach dem Motto "Glück durch Anarchie".