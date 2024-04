Dieses Jahr findet der Gratis Kids Comic Tag in der Stadtbücherei Waiblingen statt! Viele Comic-Verlage aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben eigens für diesen Tag Comic-Hefte für Kinder sowie auch junggebliebene Comic-Fans produziert, welche in der Stadtbücherei kostenfrei mitgenommen werden können. Die Auswahl ist groß: von Superhelden bis hin zu Figuren aus dem Disney-Universum, franko-belgischen Abenteuern und Independent Comics steht ein kunterbunter Mix an Titeln bereit.