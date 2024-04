As An Unperfect Actor - Birgit Minichmayr singt Shakespeare

Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr präsentiert zusammen mit dem Jazz-Pianisten Bernd Lhotzky und seinem Ensemble dem Publikum einen außergewöhnlichen Shakespeare-Abend: Unter dem Titel As An Unperfect Actor werden Shakespeare Sonette gejazzt.

Die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr, Burgtheaterstar und von der ZEIT als Kinozauberin bezeichnet, hat für eine Sensation gesorgt: In wundervollen Arrangements des Jazz-Pianisten Bernd Lhotzky singt sie Vertonungen von Shakespeare Sonetten. Ein Fest der Musik gewordenen Lyrik, urteilte die Kritik über das Album. Es folgten mehrere Preise und ein Sturm der Begeisterung in so gut wie allen großen Medien.

Birgit Minichmayr singt mit atemberaubender Sogkraft und entführt mit ihrer herrlich rauen Stimme in die Welt der rätselhaft schönen Liebeslyrik William Shakespeares. Hervorragend sind die Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme und ihr Gefühl für den Puls der Musik. Nicht umsonst hat ihr Lehrer Klaus Maria Brandauer einmal

gesagt: Stimmband bei der Minichmayr möchte ich nicht sein. Rau, verführerisch, ja fast gefährlich kann sie klingen, alles gepaart mit einer Hingabe als Darstellerin, die einzigartig ist. Nicht von ungefähr werden in den Rezensionen Vergleiche mit der Stimme von Tom Waits gezogen.

Das Album entstand mit der Band Quadro Nuevo. Komponist und Pianist Bernd Lhotzky hat für die Live- Auftritte nun eine erweiterte Besetzung zusammengestellt.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.