Musical Moments

Tragik und Glück, Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit – selten liegt dies so dicht beieinander wie im Musical. An diesem Abend tauchen sie ein in eine zauberhafte Welt und erleben die Bretter, die die Welt bedeuten, hautnah. Erleben Sie die Liebe in ihren Facetten, treffen Sie berühmte Persönlichkeiten und finstere Gestalten. Reisen Sie mit uns in den farbenfrohen Orient, ins neblige London, auf die Bälle der goldenen Wiener Zeit, in die alte Welt Ägyptens und die neue Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das alles mit der besonderen Kunst des Musicals, die wie keine andere Gesang, Schauspiel und Tanz in sich vereint.

Constanze Seitz (Sopran), Fabian Brandt (Tenor) und Jochen Scheytt (Klavier)

haben Songs aus „Die Schöne und das Biest“, „Jekyll&Hyde“, „Elisabeth“, „Annie get your gun“, „Chicago“ und vielen anderen Showstoppern im Gepäck.

Alle drei sind im Musical beheimatete Musiker.

Constanze Seitz studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg. Gastverträge führten sie an das Staatstheater Kassel, das Theater Freiburg und zu diversen Operetten- und Musicalproduktionen wie die „Lustige Witwe“ oder „Der Vogelhändler“.

Mit Fabian Brandt, bekannt aus den Metzinger Kelternspielen, hat sie einen versierten Partner gefunden. Er stand bereits in zahlreichen Musicals wie Joseph and the amazing technicolor dreamcoat, Anatevka, Cabaret, Die Dreigroschenoper, Maske in Blau, u.a. auf der Bühne.

Jochen Scheytt ist Lehrer, Pianist, Komponist, Arrangeur, Autor und unterrichtet an der Musikhochschule in Stuttgart und am Schlossgymnasium in Kirchheim unter Teck. Er ist Pianist bei zahlreichen Konzertformaten.

Freuen wir uns auf eine bunte klangvolle Reise durch die Welt des Musicals.

Dauer ca. 1,5 Std. einschließlich einer Pause