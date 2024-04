Am 4. Mai um 11:00 Uhr hören Sie Alexander Albrecht an der Steinmeyer Orgel in der evangelischen Stadtkirche.

Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns und Girolamo Frescobaldi erklingen.

Sie sind herzlich eingeladen Ihren Alltag zu unterbrechen und nach dem Markteinkauf der Musik zu lauschen.