Ausstellungseröffnung: "Alois Nebel – Leben nach Fahrplan"

"Alois Nebel" ist eine tschechische Graphic Novel in drei Teilen, ein Gemeinschaftswerk des Mörike-Preisträgers Jaroslav Rudiš und des Zeichners und Musikers Jaromír 99, entstanden von 2003 bis 2005, in deutscher Übersetzung erschienen 2012. Im selben Jahr entwickelte das Literaturhaus Stuttgart in Zusammenarbeit mit den beiden Autoren die gleichnamige Ausstellung, die anlässlich des Mörike-Preises 2024 in Fellbach gezeigt wird. Jaroslav Rudiš ist bei der Eröffnung anwesend und führt in die Ausstellung ein.