Lesung und Gespräch: Jaroslav Rudiš und Alice Horáčková

Romane, Theaterstücke, Kinodrehbücher, Graphic Novels, Animationsfilme und immer wieder Rockmusik: Das Werk des tschechischen Schriftstellers, Dramatikers, Journalisten, Musikers und ehemaligen Lehrers Jaroslav Rudiš ist so vielfältig wie er selbst. Seit 2018 schreibt der Fellbacher Mörike-Preisträger 2024 auch in deutscher Sprache. Die tschechische Autorin und Kulturjournalistin Alice Horáčková, der Jaroslav Rudiš den Förderpreis zugesprochen hat, erntete mit ihrem 2022 erschienenen vielstimmigen Roman "Rozpůlený dům" in Tschechien viel Beifall. Unter dem Titel "Geteiltes Haus" liegt er in Teilen bereits auf Deutsch vor.