Filmvorführung: "Alois Nebel – Leben nach Fahrplan"

"Alois Nebel" ist eine tschechische Graphic Novel in drei Teilen, ein Gemeinschaftswerk des Mörike-Preisträgers Jaroslav Rudiš und des Zeichners und Musikers Jaromír 99. In der Galerie der Stadt Fellbach wird anlässlich des Mörike-Preises die gleichnamige Ausstellung gezeigt, die das Literaturhaus Stuttgart in Zusammenarbeit mit den beiden Autoren 2012 entwickelte. Zur Graphic Novel erschien ein wunderschön leiser und langsamer Schwarz-Weiß-Trickfilm des tschechischen Regisseurs Tomáš Luňák, der auf dem Filmfestival Venedig 2011 Premiere feierte und mehrfach ausgezeichnet wurde. Gezeigt wird die vollständige deutsche Fassung.