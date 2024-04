Mythen dienen seit jeher zur Lebens- und Welterklärung. Unvertrautes und Unheimliches, Fremdes und Anstößiges wurde und wird auf dem Wege der Mythenbildung in das je eigene Wirklichkeitsbild integriert.

Dabei entfaltet der Mythos, in dem durchaus immer schon ein gewisses Maß an Logos (= Weisheit und Rationalität) enthalten ist, nicht selten seine verführerische Macht. Eben dies ist auch in unserer Zeit zu beobachten, viel häufiger als man denkt.