NIGHT FEVER - A Tribute To The BEE GEES

Night Fever gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten BEE GEES Tribute-Shows weltweit. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen. Erleben sie die Band LIVE, schließen sie die Augen und beurteilen sie selbst, wie nah sie am Original sind. Gehen sie auf ihre eigene Zeitreise und genießen sie Klassiker wie: MASSACHUSETTS - STAYIN‘ ALIVE - TRAGEDY - WORDS - YOU WIN AGAIN – TOO MUCH HEAVEN - JIVE TALKING - HOW DEEP IS YOUR LOVE -- GREASE - I STARTED A JOKE - NIGHTS ON BROADWAY - IF I CAN’T HAVE YOU und viele mehr.