DAS ORIGINAL KOMMT! DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF® Künstlerische Leitung: WANJA HLIBKA

DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF® Künstlerische Leitung: WANJA HLIBKA

Gastiert mit einem Konzert am Mittwoch, den 08.05.24 um 19:30 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim

Der Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff war wohl der berühmteste Chor weltweit und das über fast sechs Jahrzehnte von 1921 bis 1979. Nach einer ca. zwölfjährigen Pause ist der Chor nun wieder unter der Leitung von Wanja Hlibka, dem ehemals jüngsten Solisten Serge Jaroffs mit unverminderter Popularität in den großen Konzerthallen und Kathedralen in Europa und seit 2007 auch im fernen Osten zu hören. Weitere große Tourneen durch Amerika und Australien sind in Vorbereitung.

Bemerkenswert ist, dass der Chor in allen Ländern und fremden Kulturen mit derselben Euphorie und Begeisterung aufgenommen wird, was auch wieder bestätigt, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird. Die Art der Interpretation der Gesänge, sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die ausnahmslos auch als Solisten in Erscheinung treten, sind ebenfalls Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben.

Seit 2001 führt Wanja Hlibka den rechtlich geschützten Namen DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF® Leitung: WANJA HLIBKA.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, den 08.05.24 um 19:30 Uhr.

Vorverkaufskarten für diesen klanglichen Höhepunkt in Sinsheim

erhalten Sie bei:

Kartenvorverkauf: € 26,50 incl. VVG

Buchhandlung J. Doll, Bahnhofstr. 17, Sinsheim

Bücherland Schmitt & Hahn, Kirchplatz 12, Sinsheim

Eventim light: https://www.eventim-light.com/de/a/65ba9a2915780637df2686fa € 26,50 exkl. VVG

Restkarten an der Abendkasse: € 29,50