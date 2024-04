Konzert: Duo GATU (Schweiz/UK)

Mehr braucht es nicht für ein spannendes musikalisches Gespräch.

Wenn zwei so versierte und immer noch neugierige Musiker aufeinandertreffen wie in diesem 2022 gegründeten Duo unseres alten Bekannten Roger Turner am Schlagzeug und des Schweizer Saxophonisten Christoph Gallio, der zum ersten Mal nach Weikersheim kommt.

Christoph Gallio und Roger Turner sind als Musiker viel herumgekommen (mehr dazu in den Porträtsunten). Sie haben sich ein Riesenvokabular erarbeitet, sind sich dabei der Tücken ausgeleierterFloskeln und abgestandener Geschichten sehr bewusst. Es geht ihnen um ein Gefühl für Frische, um einen neuen Ansatz.