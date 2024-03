Pretty Woman - Frauenflohmarkt mit kreativ Basar

Alle Frauen sind herzlich eingeladen , sich einen Stand zwischen 44 - 54 Euro zu mieten, um gut erhaltene Kleidungsstücke zu verkaufen.

Wir bieten unsere Verkaufsstände gesondert für jeweils Sa. + So. an, aber Sie können auch einen Verkaufsstand für 2 Tage buchen für inkl. 88 - 108 Euro. Die Ware muss nicht abgebaut werden, bleibt gesichert bis zum nächsten Tag aufgebaut. So haben Sie die Möglichkeit Sa. + So. bei uns vor Ort zu verkaufen. Seien Sie dabei! Es lohnt sich Ihre guterhaltenen Kleidungsstücke an die Frau zu bringen. Aber auch alle Kreativschaffenden, von Schmuck- und Brautfrisuren-Designern bis hin zu Künstlern jeglicher Art, sind herzlich eingeladen, sich bei uns vor Ort einen Stand zu mieten, um sich vorzustellen und neue Kunden zu gewinnen. Für mehr Informationen folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder besuchen Sie für mehr Informationen unsere Webseite.