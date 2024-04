Reutlinger Theater für Kinder - Des Kaisers neue Kleider

Ist Kaiser Klemens verrückt geworden? Er stolziert auf dem Schlossplatz in Unterhosen! Was ist geschehen? Kaiser Klemens ist kleidersüchtig! Er glaubt, nur durch prächtige Kleider könne er sein Volk beeindrucken. Zeremonienmeisterin und Finanzminister wissen keinen Rat. Das Land ist pleite und Kaiser Klemens kann nicht mehr schlafen. Seine protzig-prächtigen Kleider verfolgen ihn bereits nachts im Traum. Schneiderin Elsa und Weber Walter warten verzweifelt auf ihr Geld. Doch Not macht erfinderisch! Und schon tauchen im Palast zwei Experten für magisch-modische Majestätsgewänder auf. Sie versprechen besonders prächtige Gewänder, die unsichtbar bleiben für Menschen die dumm sind, oder die für ihr Amt nicht taugen. Der Kaiser ist begeistert …

Farbenprächtige Kostümkunst, märchenhafte Spannung und mitreißende Musik! Das Publikum sieht die prächtigen Kleider im Traum der Majestät lebendig werden und erlebt, wie am Ende

der kleidersüchtige, unsichere Kaiser durch eine List und ein kleines Kind erlöst wird. Ein Theatermärchen mit Kleidermagie, Witz und Musik.

Zu Gast: theater mimikri

95 Minuten mit Pause ab 5 Jahren