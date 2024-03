REVUE 25 JAHRE AKKU

Jubiläumsabend mit dem Kabarettisten ULI KEULER.

Feiern Sie mit uns 25 Jahre akku Abstatt - ein Arbeitskreis & ein sensationelles Kulturprogramm, gemacht von Abstatter Bürgern für alle Kulturfreunde

Wir starten bereits um 18.30 Uhr mit der Bewirtung:

Die Abteilung Gesang des TGV Abstatt verwöhnt Sie mit einem Genussteller und Getränken

Um 19.30 Uhr gibt es „25 Jahre akku – Revue“: - ein Rückblick auf 25 Jahre erfogreiche Kulturarbeit des akku

… und um 20 Uhr heißt es: „Uli Keuler spielt“

Feiern Sie mit uns!

Uli Keuler spielt

...heißt das bewährte Programm des schwäbischen Kabarettisten. Gezeigt werden Alltagssituationen, deren Helden jedermann vertraut sind: detailverliebte Fahrkartenkäufer, unbesiegbare Technikjünger, Helikoptereltern und überforderte Hausmänner.

Doch gelingt es Keuler, die alltägliche Szenerie in ein ziemlich schräges Licht zu tauchen und so dem Gewohnten überraschende Perspektiven abzugewinnen. Und dies ohne Requisiten, Kostüm oder Maske. Keulers Markenzeichen ist ein Sprachwitz, der teils derb-komisch, teils zielgenau entlarvend und teils verspielt daherkommt. Das Personal auf der Bühne ist unverkennbar im Schwäbischen angesiedelt, doch könnte sich das Geschehen auch in anderen Teilen der Republik abspielen.