FINK & Stars

spielen bekannte rockige Musik der 70er neu interpretiert nach dem Motto:

schnell laut, dreckig. Es muss Spaß machen, für das Publikum und die Musiker.

Too old to die young.

Fink@Stars

Fink, Werner, Gesang

Star Robbie, Gitarre

Star Sam, Bass

Star Rainer, Schlagzeug