An diesem Samstag findet von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Vorplatz der Dr.-Sieber-Halle und in der Stadtbibliothek eine Samen- und Pflanzentauschbörse statt.

Ziel ist der Aufbau einer Saatgutbibliothek. In den Folgejahren darf jeder dieses Saatgut ausleihen, die Samen zu Hause aussäen und die Pflanzen hegen und pflegen. In Form von Saatgut kehren diese dann wieder in die Bibliothek zurück.

Sowohl die Tauschbörse wie auch die Saatgutbibliothek leben von der Mitgestaltung möglichst vieler (Hobby-)Gärtner. Machen Sie mit!

Veranstalter: Stadtbibliothek Sinsheim

Eintritt: kostenlos