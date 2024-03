Elias Kiefer Trio & Hannah Dorothée Schmidt

„Jazz ist die Freiheit viele Formen zu haben.“

Das Zitat von Duke Ellington umschreibt präzise die musikalische Idee hinter diesem Klaviertrio. Inspiriert insbesondere durch Pianisten wie Bill Evans und McCoy Tyner, aber auch von Teilen der skandinavischen Jazzszene, spielen die drei Musiker überwiegend Eigenkompositionen in einer Symbiose aus Jazz und Klassik. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die gemeinsame Improvisation und die musikalischen Wege, die dabei entstehen. Wie selbstverständlich stehen in den Kompositionen des Trios Jazz, Klassik und Pop in einer symbiotischen Beziehung und fordern das Publikum geradezu auf, in die Klangwelt mit einzutauchen.

Die drei Musiker lernten sich im Winter 2019 im Rahmen ihres Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) kennen.

An diesem Abend wird außerdem die deutsch-französische Cellistin und Sängerin Hannah Dorothée Schmidt zusammen mit dem Trio konzertieren. Die klassisch ausgebildete Musikerin tourte schon mit verschiedenen Kammer- und Sinfonieorchestern, unter anderem durch Europa, Mexiko und Tunesien.

Gemeinsam entsteht auf der Bühne eine melodiöse Klangwelt, welche das Publikum geradezu auffordert mit einzutauchen.