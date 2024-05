Jugend ohne Gott

Die menschenfeindlichen Parolen aus dem Radio sind längst in den Aufsätzen der Schüler angekommen, als der Geografielehrer einen von ihnen wegen eines besonders rassistischen Kommentars rügt. Das bringt ihn vor Klasse, Eltern und Schulleiter in Schwierigkeiten und droht, ihn gar den Job zu kosten. Der Lehrer schweigt fortan, behält seine Stellung und fährt mit den Jungen ins Zeltlager, um sie, wie von der Aufsichtsbehörde gefordert, zum Krieg zu erziehen. Doch als ein Mord geschieht, kommt es zur Gerichtsverhandlung und die Frage nach der Wahrheit drängt sich immer stärker auf.

Der Spielclub 3 hat sich in der Erarbeitung der Inszenierung intensiv mit den Themen Rassismus und Kolonialismus auseinandergesetzt und mit der Frage: Wieviel Verantwortung trägt der*die Einzelne im Angesicht rechten Terrors, für Freiheit und Demokratie einzustehen und wann ist es Zeit, einen Unrechtsstaat zu verlassen?

Die Premiere am 08. Juni sowie die Vorstellung am 22. Juni finden im Rahmen des Festivals „freisein“ statt. Der Eintritt ist frei. Für die Premiere bitten wir vorher um Anmeldung unter dem Link aalen-kultur.de/ freisein-premiere. Am 22. Juni werden Karten solange der Vorrat reicht an der Abendkasse ausgegeben. Tickets für die Vorstellung am 16. Juni erhalten Sie über unsere bekannten Vorverkaufsstellen.